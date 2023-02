Cina: intesa con Mosca “contro il bullismo unilaterale” delle nazioni

AGI - Russia e Cina si sono dette d'accordo sulla necessità di combattere "ogni forma di bullismo unilaterale" nei rapporti tra nazioni. Lo ha detto il massimo diplomatico cinese Wang Yi, secondo quanto riporta Reuters, dopo l'incontro avuto a Mosca con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev.

Le parti hanno convenuto che la pace e la stabilità nella regione dell'Asia-Pacifico dovrebbero essere sostenute con fermezza e si sono opposte all'introduzione di una "mentalità" da guerra fredda. Wang e Patrushev hanno discusso dei modi per migliorare la governance globale e della situazione in Ucraina per poi esprimere la volontà di praticare congiuntamente "il vero multilateralismo, opporsi a tutte le forme di bullismo unilaterale e promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali e la multipolarizzazione del mondo".

Wang avrebbe dovuto incontrare mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nell'ambito di una visita a Mosca. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non escludere un incontro tra Wang e il presidente russo Vladimir Putin, dicendo che "c'è molto di cui parlare".