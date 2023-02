Meloni attesa a Kiev. Biden alla premier: "Stretto coordinamento sull'assistenza" 

AGI - Dopo la tappa a Varsavia Giorgia Meloni è attesa oggi a Kiev dove incontrerà Zelensky. Una missione in cui verrà ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina a pochi giorni dall’anniversario dell’invasione russa.

La premier italiana e il presidente ucraino si erano già visti il 9 febbraio scorso a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. Pochi minuti sufficienti a confermare, da parte del presidente del Consiglio, l’invio del sistema antimissile Samp-T prodotto insieme ai francesi.

Intanto, ieri, nel suo viaggio verso la capitale dell’Ucraina, Meloni ha fatto tappa a Varsavia. Una manciata di ore per incontrare il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il presidente Andrzej Duda e risaldare l’asse con il paese dell’est Europa.

Nella cronaca politica della giornata di ieri spicca la telefonata tra la premier italiana e il presidente Usa Joe Biden. I due, la prima in viaggio verso Kiev e il secondo di ritorno in Polonia dall’Ucraina si sono ‘sfiorati’ all'aeroporto di Rzeszow, cittadina polacca vicina al confine ma visti i tempi stretti non sono riusciti a incontrarsi.

Biden ha poi chiamato Meloni appena rientrato in Polonia. I due leader "hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all'Ucraina, compresa l'assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria", fa sapere Palazzo Chigi.