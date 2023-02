Una seconda persona è stata uccisa da uno squalo in meno di un mese

AGI Uno squalo ha ucciso un turista australiano di 59 anni in Nuova Caledonia. E' il secondo episodio riportato dai media in meno di un mese, dopo una sedicenne sbranata agli inizi di febbraio in Australia.

Domenica, l'uomo stava nuotando a circa 150 metri dalla spiaggia di Chateau-Royal della capitale Nouméa, quando lo squalo lo ha attaccato, mordendolo più volte.

Secondo quanto riportato dalle autorità, due persone che navigavano con la loro barca nelle vicinanze lo hanno riportato sulla spiaggia, dove i servizi di emergenza hanno cercato di salvarlo. Il 59enne aveva ferite importanti alla gamba e a entrambe le braccia ed è morto sul posto, nonostante il massaggio cardiaco. Molti i bagnanti che hanno assistito all'attacco. La polizia ha immediatamente evacuato la spiaggia.

Il sindaco della città, Sonia Lagarde, ha ordinato la chiusura della maggior parte dei lidi della zona e la cattura degli squali tigre e degli squali toro nelle acque vicine. Secondo la polizia, che ha impiegato dei droni per rintracciarli, ne sono stati avvistati due prima che le operazioni venissero sospese al calar della notte.

Il procuratore locale, Yves Dupas, ha dichiarato che un'indagine farà luce sulle circostanze dell'attacco, avvenuto all'interno della zona sorvegliata dai bagnini. Il mese scorso un nuotatore di 49 anni è stato gravemente ferito da uno squalo, sempre vicino alla spiaggia di Chateau-Royal. Un surfista è stato attaccato da uno squalo pochi giorni dopo, ma è riuscito a salvarsi senza ferite.

La Nuova Caledonia si trova a sud di Vanuatu e a 1.200 km (750 miglia) a est dell'Australia. Proprio a Perth qualche settimana fa, una ragazzina di 16 anni è morta attaccata da uno squalo in un fiume. L’adolescente – il cui nome non è stato reso noto – era con le sue amiche su una moto d’acqua sul fiume Swan, quando ha deciso di tuffarsi per nuotare con un gruppo di delfini.

Secondo il Museo di Storia Naturale della Florida, che tiene un registro degli attacchi di squali in tutto il mondo dal 1958, la Nuova Caledonia è al 13° posto nel mondo per numero totale di attacchi di squali.