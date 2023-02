Ritrovati a Londra i gioielli della corona rubati in Cambogia

AGI - Scoperta sbalorditiva a Londra, dove è riemerso un vero e proprio tesoro della corona angkoriana della Cambogia, con alcuni gioielli risalenti al VII secolo. Lo riferisce la Bbc, precisando che gli oggetti in questione appartenevano al noto contrabbandiere di antichità britannico Douglas Latchford, deceduto nel 2020 mentre era in attesa di processo negli Stati Uniti.

Al termine di quello che a tutti gli effetti rappresenta un giallo, la famiglia di Latchford aveva promesso di restituire la sua collezione rubata alla Cambogia dopo la sua morte, ma le autorità non sapevano esattamente cosa sarebbe stato consegnato o come sarebbe successo. Per giunta gli esperti che hanno avuto accesso a quel tesoro, riemerso in gran segreto la scorsa estate, hanno raccontato di essere rimasti sbalorditi, non avendo mai visto prima la maggior parte dei gioielli cambogiani.

Di recente la collezione è stata restituita nella massima discrezione a Phnom Penh, dove verrà esposta nel museo nazionale della Cambogia. Degna della miglior sceneggiatura di un film poliziesco, la testimonianza rilasciata alla Bbc da Brad Gordon, capo della squadra investigativa della Cambogia, il primo rappresentante della nazione ad aver visto i gioielli durante la sua visita a Londra la scorsa estate.

"Sono stato portato da un rappresentante della famiglia Latchford in un luogo segreto. Nel parcheggio c'era un veicolo con quattro casse all'interno", ha raccontato Gordon. "Mi veniva da piangere. Ho solo pensato: wow, i gioielli della corona dell'antica civiltà cambogiana racchiusi in quattro scatole nel retro di un'auto", ha aggiunto la stessa fonte.

Quando le quattro scatole sono state aperte e tutto il contenuto è stato scartato, è venuto fuori che la collezione riemersa conteneva 77 pezzi di gioielli in oro e altri tempestati di pietre, tra cui corone, cinture e orecchini. Del tesoro, tra l'altro, faceva parte una grande ciotola risalente all'XI secolo, apparentemente in oro massiccio. Gli esperti ritengono che avrebbe potuto essere usata come ciotola di riso per i reali angkoriani e, con alcuni dei gioielli, tra cui una delle corone del periodo pre-angkoriano realizzata da artigiani nel VII secolo, sarebbero stati saccheggiati da templi come Angkor Wat.

Ci sono poi alcuni oggetti che non hanno svelato i loro misteri, tra cui un piccolo fiore scolpito, di cui non si capisce l'utilizzo né da chi è stato fabbricato. In realtà il giallo dell'antico tesoro cambogiano trafugato non è stato ancora del tutto risolto: agli investigatori non è ancora chiaro esattamente come e quando i gioielli siano stati rubati e come siano arrivati a Londra.

Gli esperti hanno ricollegato molti degli oggetti rinvenuti alle sculture in pietra delle pareti di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell'Unesco, più grande monumento religioso del mondo, la cui costruzione iniziò nel 1122 come dedica al dio indù Vishnu, anche se decenni dopo divenne un tempio buddista. È vero che Angkor Wat è stato pesantemente saccheggiato durante il periodo coloniale francese. Tuttavia, molti degli altri templi della Cambogia lo furono anche durante l'era dei Khmer rossi negli anni '70 e le turbolenze che continuarono per decenni.

L'archeologa Sonetra Seng, che ha studiato per anni i gioielli angkoriani, ha riconosciuto alcuni di questi dalle incisioni del tempio. "La Cambogia era davvero molto ricca in passato. Tuttavia, non riesco a crederci, soprattutto perché proviene da un'unica collezione trovata all'estero", ha commentato l'esperta. Alcuni di questi gioielli erano riemersi prima: Douglas Latchford ha incluso cinque elementi della collezione in un libro intitolato 'Khmer Gold' che ha scritto insieme alla sua collaboratrice, Emma Bunker, nel 2008.

L'esperta di antichità Khmer Ashley Thompson descrive questo libro e altri due come opuscoli di vendita che davano un assaggio ai collezionisti privati di ciò che veniva venduto illegalmente dietro le quinte. "Pubblicare questi materiali, invitare altri studiosi a contribuire e confrontare gli oggetti con pezzi museali è stato un modo per convalidarli e associarli a materiali noti già nei musei e aumentarne efficacemente il valore", ha spiegato.

Le autorità cambogiane ritengono che debbano ancora essere trovati altri gioielli angkoriani, sulla base di prove dalla corrispondenza e-mail di Latchford che stava tentando di vendere segretamente la collezione da un magazzino a Nord di Londra fino al 2019. È in corso un'indagine affidata alla polizia metropolitana di Londra, che potrebbe vedere indagati anche i soci britannici di Latchford. Nel 2022 la Bbc si è recata in Cambogia per incontrare saccheggiatori diventati testimoni del governo che hanno identificato oggetti che dicono di aver rubato dai templi e venduti a Latchford.

Alcuni di questi oggetti sono stati abbinati dagli investigatori a pezzi da museo che ora si trovano in rispettate istituzioni britanniche come il British Museum e il Victoria and Albert Museum. Per ora, il ritorno a Phnom Penh della preziosa collezione è accolto con favore dal leader autocratico del Paese, Hun Sen. A luglio prossimo il Paese andrà alle urne e sicuramente Hun Sen cavalcherà l'onda del tesoro ritrovato e restituito, presentandolo come qualcosa che ha fatto per il suo popolo, mentre l'opposizione politica è stata totalmente smantellata. Presto, dopo decenni nascosto all'interno di scatole polverose, questo tesoro nazionale sarà esposto e potrà finalmente tornare a brillare.