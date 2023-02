Biden è a Kiev, visita a sorpresa del presidente americano

AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, è a Kiev. Il capo della Casa Bianca ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina in vista del primo anniversario dell'invasione russa. Il presidente è stato fotografato, accanto al leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a piazza Mikhailovskaya. Lo riportano vari utenti su Twitter. In un video si sente anche di sottofondo risuonare la sirena antiaerea.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

Il presidente Usa è partito nella notte ed è arrivato in treno a Kiev stamane. Lui e Zelensky hanno visitato Piazza San Michele per rendere omaggio ai caduti della guerra.

It is confirmed! Joe Biden spotted in Kyiv this morning. This is a big deal and a historic visit of @POTUS

