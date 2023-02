Una maschera di disadorna infelicità:  Ben Affleck è diventato il meme più famoso al mondo

AGI - Ben Affleck ha una vita per la quale molti di noi ucciderebbero. È ricco. È bello. Ha raggiunto l'apice della sua carriera dietro la macchina da presa (vincendo due Oscar come sceneggiatore e regista) e davanti ad essa (è stato letteralmente Batman). È stato coinvolto sentimentalmente con alcune delle donne più belle del pianeta e attualmente è sposato con Jennifer Lopez. Da qualsiasi punto di vista la si guardi, la vita di Affleck è un'aspirazione sotto quasi tutti i punti di vista.

Eppure, come fa osservare The Guardian, nelle sue foto quasi mai sorride, non ci prova nemmeno. Ha l'aria di chi si è dissociato con successo da tutto ciò che lo circonda, di chi preferisce ritirarsi nel vortice rassicurante della propria mente piuttosto che abbandonarsi ai bagordi. Ed è proprio questa sua prerogativa che lo rende uno dei meme più popolari.

Ricordate la sfilata di Batman v Superman: Dawn of Justice, in cui continuava a fissare il suo sguardo in una maschera mortale di miseria senza fronzoli? Ricordate la foto di lui che fuma all'aperto, espirando con tutta l'energia sconsolata di chi ha indiscutibilmente passato qualcosa? Ricordate la foto di lui in piedi da solo su una spiaggia, con un asciugamano avvolto intorno alla vita, che scruta cupo l'orizzonte con il peggior tatuaggio di fenice del mondo inciso sulla schiena? Tutti meme. Tutti perfetti.

Si sospetta che sia proprio questo scollamento a rendere Affleck così memorabile. Ha tutto, eppure sembra non godersi nulla di tutto ciò. Ricordate l'Affleck di un tempo, giovane e bello e così presuntuoso che non si poteva fare a meno di dargli contro? Quell'Affleck non c'è più. Al suo posto c'è un uomo appesantito dal peso della vita sulla Terra. E questo, come vi sarete sicuramente resi conto da soli, è molto più adatto a noi.

Perché non siamo tutti, in fondo, alla ricerca di qualcuno che sembri come noi? Non vogliamo forse vedere noi stessi nelle profonde e miserabili balze del volto di una superstar? Non vogliamo forse che arrivi qualcuno che ci prenda per mano e ci dica: "Ehi, anch'io"? Questo è il servizio che Affleck offre. Non confondete quella faccia con la noia. Per un uomo della sua statura essere semplicemente annoiato dal bottino che lo circonda sarebbe semplicemente odioso. No, invece Affleck sembra esausto e sopraffatto. La sua vita gli sta chiedendo troppo e gli sta costando un pesante tributo. Ogni volta che Affleck diventa un meme, diventa temporaneamente tutti noi