La figlia di Kim Jong-un apparirà su una serie di francobolli

AGI - La figlia del presidente nordcoreano Kim Jong-un apparirà sui nuovi francobolli di propaganda che saranno emessi venerdì, un ulteriore segno, secondo gli esperti, che la ragazza è destinata a diventare l'erede del dittatore di Pyongyang. Kim Ju-ae, riferisce il regime, sarà raffigurata su cinque francobolli della serie dedicata al lancio di prova di un missile balistico intercontinentale avvenuto lo scorso novembre, durante il quale Kim apparve per la prima volta in pubblico con lei.

I media statali di Pyongyang anche in questa occasione si sono limitati a definirla "l'amata figlia" senza nominarla ma gli analisti sudcoreani ritengono che si tratti della secondogenita Ju-ae. Kim avrebbe almeno un altro discendente, un primogenito maschio finora mai apparso il pubblico.

I francobolli sembrano segnare "l'inizio ufficiale della vita di Kim Ju Ae come successore di suo padre", ha dichiarato a France Presse An Chan-il, un disertore che ora è ricercatore capo del World Institute for Health. Per altri osservatori è ancora troppo presto per ipotizzare, visto che Kim Jong-un è ancora giovane e il nome di sua figlia non è mai stato annunciato ufficialmente. "È ancora molto probabile che Ju Ae venga usato solo per scopi di propaganda e il figlio maggiore di Kim si stia preparando per la successione a porte chiuse", ritiene Yang Moo-jin, professore presso l'Università degli studi nordcoreani di Seul.