I russi avanzano in Ucraina ma "senza progressi decisivi"

AGI - Anche se le forze armate russe stanno avanzando sui diversi fronti aperti in Donbass, e in particolare verso la città di Bakhmut dove da settimane infuriano i combattimenti, i progressi che ottengono non sono decisivi a causa della insufficiente "potenza di combattimento offensivo" su ogni asse.

È la valutazione dell'intelligence della Difesa britannica, esposta nell'ultimo aggiornamento della situazione sul campo diffuso oggi. "Negli ultimi tre giorni, le forze del Gruppo Wagner hanno quasi certamente compiuto ulteriori piccoli guadagni intorno alla periferia settentrionale della città contesa di Bakhmut" e in particolare "il villaggio di Krasna Hora".

Tuttavia, spiegano gli analisti britannici, "la difesa ucraina organizzata continua nella zona. L'avanzata tattica russa a sud della città ha probabilmente fatto pochi progressi".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/twjoin3xm1



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RgIBKAGUOO