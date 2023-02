L’esercito Usa recupera i sensori elettronici di un pallone spia

AGI - I militari statunitensi hanno recuperato componenti elettronici e sensori chiave, ritenuti utilizzati per la raccolta di informazioni, dal presunto pallone spia cinese abbattuto all'inizio del mese.



"Le squadre sono state in grado di recuperare un numero significativo di detriti, compresi tutti i sensori prioritari e le parti elettroniche, nonché ampie sezioni della struttura", ha dichiarato il Comando settentrionale dell'esercito statunitense.



Il pallone gigante, che Pechino ha negato essere un dispositivo governativo utilizzato per la sorveglianza, è stato neutralizzato da un caccia statunitense al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio, dopo che per una settimana era rimasto alla deriva nei cieli del Paese.

I resti del pallone sospetto sono caduti in mare e sono stati recuperati dalla Marina Usa. Da allora, i membri del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno studiato il relitto per valutare le capacità di sorveglianza dell'oggetto, ma non hanno avuto accesso alla maggior parte di quello che chiamano il "carico utile" del pallone - l'elettronica a bordo. Ora le forze armate statunitensi affermano di avere quell'elettronica critica da analizzare.