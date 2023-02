Washington esorta gli americani a lasciare "subito" la Russia

AGI - L'ambasciata americana in Russia ha esortato gli americani a lasciare immediatamente il Paese. È quanto si legge sul sito della rappresentanza diplomatica.

La legazione invita gli statunitensi a non recarsi in Russia e quelli che "vivono o viaggiano nella Federazione Russa" a lasciare "immediatamente" il Paese se non vogliono rischiare di essere arrestati: i russi "possono negare ai cittadini degli Stati Uniti il riconoscimento della doppia cittadinanza, privarli dell'accesso all'assistenza consolare, impedire loro di lasciare il Paese e/o richiedere il servizio militare".

Un avviso simile era stato lanciato il 28 settembre dello scorso anno quando l'ambasciata aveva esortato i concittadini a lasciare la Russia "finché é possibile farlo".

La reazione del Cremlino

"Non è la prima volta che sentiamo inviti da parte degli Usa ai loro connazionali a lasciare la Russia. Non c'e' in quest'ultima nulla di nuovo", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.