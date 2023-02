L'app per "lasciare le cose in ordine" in caso di morte improvvisa

AGI - "Avete pensato a cosa accadrebbe se moriste all'improvviso?" In Messico hanno sviluppato un'app per memorizzare i messaggi e le ultime volontà che si vorrebbero condividere con i propri cari dopo la morte. L'applicazione, chiamata Past Post, "permette di lasciare le cose in ordine quando arriverà quel momento, soprattutto quando meno ve lo aspettate", spiega il suo creatore, l'imprenditore Miguel Farrell, all'agenzia AFP.

Quella che sembra una stranezza è, invece, un'occasione per non lasciar nulla d'incompiuto. Consente, ad esempio, a un padre o a una madre di registrare messaggi di congratulazioni per i loro figli che possono essere ascoltati a distanza di anni. "Essere fieri, anche quando non si può più esserlo per davvero". Esserci, senza esserci. Amare, quando non si può più abbracciare. Ricordare, per non dimenticare.

Past Post memorizza il video con lo stesso meccanismo di un NFT - un certificato di autenticità associato a un file informatico sulla blockchain - che può essere un'immagine, un testo o un brano musicale e che non può essere copiato o alterato.

L'app consente anche di organizzare il post-mortem: dalle direttive su come si dovrebbe svolgere il funerale alle istruzioni sulla gestione di conti bancari o profili social. Una sorta di "testamento digitale" anche se è lo stesso ideatore a precisare che Past Post non può sostituire un vero e proprio testamento, per il quale la legge richiede un documento autenticato. Tuttavia l'atto sviluppato all'interno dall'applicazione "non ha valore legale ma ha un valore simbolico molto importante".