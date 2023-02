Tradisce la moglie con una donna del suo staff. Si dimette il sindaco di Toronto  

Il sindaco di Toronto si è dimesso a sorpresa dopo aver ammesso di aver avuto una relazione con una ex collaboratrice. L'annuncio di John Tory è arrivato poco dopo che il quotidiano Toronto Star ha riportato la notizia della sua relazione con una donna di 31 anni, di cui non ha fatto il nome, ma che faceva parte del suo staff.

Il primo cittadino ha dichiarato che la relazione è iniziata durante la pandemia di Covid-19 ed è "terminata consensualmente quest'anno". Il 68enne ha definito la relazione "un grave errore di valutazione".

In un comunicato ha dichiarato: "Sono profondamente dispiaciuto e mi scuso senza riserve con la gente di Toronto e con tutti coloro che sono stati feriti dalle mie azioni. Soprattutto, mi scuso con mia moglie Barb e con la mia famiglia, che ho deluso più di chiunque altro", ha aggiunto.

Tory ha dichiarato che lavorerà con i dipendenti comunali e con il vicesindaco Jennifer McKelvie per assicurare una transizione ordinata verso una nuova amministrazione. E ha aggiunto: "Mi dispiace profondamente dover abbandonare un lavoro che amo in una città che amo ancora di più. Credo, in cuor mio, che sia meglio impegnarmi pienamente nel lavoro che è necessario per riparare anche questi rapporti (familiari) più importanti".

Tory è entrato in carica nel dicembre 2014 dopo aver battuto alle elezioni Doug Ford e Olivia Chow. È stato rieletto nel 2018 e ha ottenuto un terzo mandato quattro anni dopo.