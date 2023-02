Trovati i corpi della famiglia italiana di origini siriane dispersa in Turchia

AGI - Di loro si erano perse le tracce lunedì scorso, quando il terremoto ha devastato la zona orientale della Turchia. Erano in sei, tre adulti e tre bambini, tutti italiani della stessa famiglia di origine siriana.

E sono stati ritrovati senza vita. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

© Alessandro Serranò/ AGF Antonio Tajani

"Sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno". Lo ha scritto il ministro su Twitter.

Non ci sono altri dettagli sul ritrovamento. La famiglia scomparsa si trovava ad Antiochia, dove poi è stata ritrovata. Ora la notizia del ritrovamento. Mentre non si ha ancora certezza della sorte dell'imprenditore italiano, in Turchia per lavoro, Angelo Zen. Da lunedì il suo telefono squilla a vuoto e la Farnesina ha attivato tutte le risorse per riuscire a ricostruire gli spostamenti dell'imprenditore veneto. Si sa che era in un albergo di Kahramanmaras, crollato con il terremoto di lunedì scorso. Da allora non si sa più nulla.