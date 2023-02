Qatargate: Cozzolino in attesa di convalida, Tarabella va in carcere

AGI - Il fermo dell'eurodeputato belga, Marc Tarabella, è stato convalidato e convertito in arresto con l'accusa di corruzione pubblica, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Tarabella si trova ora in carcere ed è stato interrogato.

"Ha risposto a tutte le domande degli inquirenti in tutta franchezza e in un clima sereno", racconta il suo legale, l'avvocato Maxime Toller che spiega anche che "nessun elemento nuovo è stato presentato per avvalorare le accuse di trasferimento di denaro. L'unico elemento incriminante sono le parole del signor Panzeri nei confronti del mio assistito".

Per l'avvocato di Tarabella ci sarebbe quindi soltanto la parole di Panzeri contro quella di un uomo onesto da tutta la vita. "È sufficiente che la diffamazione di una persona - aggiunge Toller - riconosciuta come capo di un'organizzazione criminale, provochi un tale tsunami e diffami ingiustamente Tarabella. Lui continua a rivendicare la sua innocenza, dice di non aver mai ricevuto denaro o regali in cambio di favori, e ricorda di non avere nulla da rimproverarsi".

Da ieri è in carcere, a Poggioreale, anche l'eurodeputato Andrea Cozzolino, raggiunto dal Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli in una clinica dove era ricoverato per alcuni accertamenti. E a breve si terrà l'udienza di convalida del mandato di arresto europeo emesso dalla procura belga.

Cozzolino è indagato per organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio per regali e denaro ricevuto per favorire il Marocco nella sua attività di parlamentare. Dopo l'udienza di convalida, la Corte di Appello di Napoli deciderà se attenuare o meno il provvedimento cautelare. Poi in un'altra udienza si valuterà la concessione dell'estradizione in Belgio.