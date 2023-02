Amsterdam dice basta ai turisti chiassosi: no alcol e droga per strada

AGI - Mentre a Sanremo Fedez e gli Articolo 31 si appellano alla premier Giorgia Meloni perché legalizzi la marijuana, ad Amsterdam gli amministratori pubblici hanno annunciato l’intenzione di vietare di fumare l’erba per le strade, di ridurre gli orari di per ristoranti e locali a luci rosse e di voler inasprire di alcune restrizioni per l'alcol.

Le nuove regole avrebbero per obiettivo quello di ridurre anche l’esuberanza dei tanti turisti curiosi che affollano il centro, che spesso fanno molto rumore disturbando la quiete pubblica. Tant’è che una dichiarazione del Consiglio comunale ha fatto riferimento proprio a “un'atmosfera notturna alimentata da alcol e droghe che rende il quartiere pericoloso e impedisce ai residenti di dormire”.

Il divieto di fumo entrerà in vigore a metà maggio, ma il provvedimento potrebbe esser prolungato oltre l’estate o diventare permanente se i comportamento non consoni non si dovessero ridurre.

Stand alle regole attuali, i Paesi Bassi praticano una politica di tolleranza per l'erba, il che significa che le persone “non saranno perseguite per aver acquistato fino a cinque grammi di cannabis, classificata come ‘droga leggera’ e venduta nei coffee shop”, si legge sul Washington Post.

Al momento, solo i turisti di età pari o superiore a 18 anni possono entrare nei caffè di cannabis, che non sono autorizzati a vendere alcolici. E mentre l'erba può essere consumata nei coffee shop, la maggior parte dei club o dei bar non consente alle persone di fumare erba sul posto.

Amsterdam sta cercando da anni di affrontare i problemi derivanti all'eccesso di turismo, limitando l’ingresso allo storico quartiere a luci rosse già prima della pandemia e poi votando in un referendum ad hoc per spostare i locali a luci rosse fuori dal distretto del centro già nel 2021.

Ma secondo un articolo di novembre pubblicato sul Guardian – scrive il Post – “i residenti dei quartieri proposti per accogliere il trasferimento dei locali hard non gradiscono queste attività commerciali mentre i lavoratori degli stessi non vogliono assolutamente trasferirsi”.