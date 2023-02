I diari del monopattino

AGI – Quasi 3.000 chilometri lungo le coste dell’Australia a bordo di un monopattino da bimbo: è l’impresa bizzarra di Ryokei Mifune, ventitreenne giapponese. Il ragazzo, che non parla una parola di inglese, sta documentando sui social media la sua Odissea.

Dopo 10 mesi di preparazione in Giappone, Ryokei, meglio conosciuto come Uni, ha iniziato la sua avventura alla fine di gennaio, quando è partito da Melbourne diretto a Cairns. L’obiettivo è quello di completare entro sei mesi la distanza di circa 2.900 chilometri che separa le due città.

Non è la prima volta che Uni affronta una sfida del genere: nel 2021 ha compiuto un viaggio simile visitando tutte le 47 prefetture del Giappone in 10 mesi, sempre in monopattino.

"Non so parlare l'inglese e sono stato toccato da tutto il calore che sto ricevendo, soprattutto dalle persone che mi offrono un letto nelle loro case per non dover dormire per strada. Non posso esprimere a parole la mia gratitudine", ha detto Uni alla EFE in una videochiamata, grazie all'aiuto di un'applicazione di traduzione. Per il ragazzo la missione è spesso "non facile", ma la "gentilezza" degli australiani che ha incontrato lungo il cammino è "travolgente" e gli dà "la forza di andare avanti".

Uni ha anche ammesso di essere "un po' preoccupato" per il viaggio, dato che dovrà percorrere gran parte del tragitto su strada e affidarsi solo al suo mezzo: un gioco per bambini costato circa 100 dollari e scelto soprattutto per il suo piacevole colore verde acqua. Ma uni non ha dubbi: insieme "supereranno ogni barriera"