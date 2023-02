Blitz a Londra di Zelensky, in cerca di armi e aiuti. E gli Usa promettono nuove sanzioni

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenzky, è arrivato nel Regno Unito per una visita a sorpresa, la prima da quando è iniziata la guerra. Lo riporta il Guardian. Zelensky vedrà il premier britannico, Rishi Sunak, e visiterà le truppe ucraine addestrate nel Regno Unito. Atteso anche un intervento al Parlamento di Westminster. Sarà anche ricevuto dal re Carlo III nel pomeriggio. Lo rende noto Buckingham Palace.

A Kiev invece il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato di aver discusso con il Segretario di Stato americano Antony Blinken di ulteriori aiuti militari e nuove sanzioni contro la Russia.

Focused call with @SecBlinken on new military aid, new sanctions on Russia, and the preparations of important events as Russian full-scale invasion nears one-year mark. Russia would be making a grave mistake if it thought anyone would get tired of fighting the evil it brings.