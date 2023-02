Valanghe sulle Alpi austriache, otto vittime nel fine settimana

AGI - Sono morte nel week end almeno 8 persone travolte da valanghe, sulle Alpi austriache, dopo abbondanti nevicate che hanno reso molto instabile il manto nevoso. Nelle ultime ore sono stato ritrovati i corpi senza vita di cinque persone. Tre - di 29, 33 e 62 anni - erano state travolte sabato da masse di neve nelle stazioni di Sankt Anton e Kaunertal, e i corpi sono stati ritrovati oggi.

Sotto un'altra valanga, nella valle Otztal, sempre in Tirolo, stamane è morto un altro sciatore, mentre all'alba un addetto ai servizi di preparazione delle piste è stato travolto nella regione tirolese di This. E non ci sonno solo morti, ma anche feriti.

Ieri sabato sono cominciate le vacanze invernali in Austria e Germania, che hanno portato decine di migliaia di turisti nelle diverse località sciistiche del Tirolo e di altre regioni austriache.