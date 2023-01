Usain Bolt vittima di una clamorosa frode finanziaria milionaria in Giamaica

AGI - Usain Bolt, la leggenda dello sport mondiale nella corsa sulla terra battuta, otto volte oro olimpico, è stato vittima di una vasta truffa finanziaria che ha derubato una quarantina di persone in tutto. Il caso ha lasciato di stucco l’intera isola caraibica e destato anche molto scalpore: “La maggior parte della popolazione è disgustata da questo atto criminale, che è un'ingiustizia nei confronti di un uomo estremamente gradevole oltre a essere il giamaicano più popolare al mondo. Speriamo che riveda presto i suoi soldi”, ha dichiarato Abka Fitz-Henley, personaggio molto noto in Giamaica attraverso i media

Ma come sono andati i fatti? “Da due settimane – racconta Le Monde – le autorità locali stanno indagando su una società d’investimento, la Stocks and Securities Limited (Ssl) con sede a Kingston, la quale avrebbe dovuto custodire i fondi collocati da Bolt, il cui conto di 12 milioni di dollari, pari a 11 milioni di euro, è stato trovato quasi completamente prosciugato. Ma non è il solo ad aver accusato il dolo. Usain Bolt è infatti solo una delle circa quaranta vittime della frode, tra cui ci sono anche delle persone anziane che ora rimaste senza un soldo.

Ma nell’opinione pubblica, proprio per la sua notorietà, la vicenda personale di Bolt ha destato molta impressione. Anche perché l’atleta olimpionico proviene da un ambiente modesto: è nato nella parrocchia di Trelawny nella Giamaica nord-occidentale, è diventato una superstar globale, ha polverizzato i record mondiali di 100 e 200 metri e dominato i Giochi Olimpici di Pechino, Londra e Rio per poi ritirarsi nel 2017 dopo un decennio di dominio incontrastato nella velocità.

Sull’argomento Bolt ha mantenuto uno stretto riserbo, ma anche assicurato che il furto di cui è stato vittima non lo porterà certo ad abbandonare la sua terra natale: "Qualunque cosa stia accadendo in questo momento in questa terra, la Giamaica è il mio paese, la amo e questo non potrà mai cambiare ed avere alcun effetto. Farò sempre tutto ciò che è in mio potere per farla crescere”, ha dichiarato nel rassicurare i suoi molti fan, sostenitori e ammiratori.