Qatargate: Giorgi e Figà-Talamanca in carcere per un altro mese

AGI - La Camera di Consiglio del tribunale di primo grado di Bruxelles ha confermato la custodia cautelare per l'ex collaboratore di Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e per il direttore dell'Ong 'No peace whitout justice' Niccolò Figà-Talamanca nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.

La prossima udienza sull'eventuale scarcerazione dei due indagati nell'ambito del Qatargate, si terrà tra un mese. Fatta salva la possibilità di fare ricorso contro il provvedimento di oggi che conferma la misura cautelare in carcere per entrambi, i due dovranno dunque restare in carcere per un altro mese. Lo ha confermato all'AGI una fonte della Procura federale belga.