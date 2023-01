Suonano gli allarmi in tutta l’Ucraina. La Russia attacca

AGI - Attacco russo in corso in Ucraina: l'allarme aereo è risuonato in tutto il Paese e missili sono stati lanciati "in direzione delle regioni di Vinnytsia e Kiev", hanno riferito le forze armate, esortando a restare nei rifugi. Secondo stampa locale, esplosioni sono state udite a Vinnytsia, regione centrale del Paese. In alcune zone ci sono state interruzioni di corrente di emergenza.

Le truppe russe hanno lanciato "oltre 30 missili" nell'attacco odierno contro diverse zone del territorio ucraino. Lo hanno riferito le forze armate di Kiev.

Esplosione a Kiev

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di un'esplosione nella capitale ucraina mentre è in corso un attacco missilistico russo su larga scala in diverse zone del Paese. Le forze armate ucraine hanno riferito di aver abbattuto 15 missili da crociera sparati dalle truppe di Mosca.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev una persona è morta e altre due sono rimaste nell'attacco missilistico.

Colpita anche Odessa

Due strutture energetiche sono state colpite da missili russi nella regione meridionale ucraina di Odessa. Lo hanno riferito le autorità locali. "Ci sono già informazioni sui danni arrecati a due infrastrutture energetiche cruciali a Odessa. Non ci sono feriti. La difesa aerea è al lavoro", ha affermato il capo dell'amministrazione militare della regione, Yuriy Kruk.

Abbattuti 15 droni

Le autorità ucraine hanno riferito che "circa 15 droni nemici sono stati abbattuti nello spazio aereo" sopra Kiev durante la notte. Le forze russe hanno lanciato un attacco con veivoli senza pilota contro le regioni centrali e la capitale, ma senza successo, hanno sottolineato. L'allarme aereo e' risuonato a Kiev, cosi' come nelle regioni di Mykolaiv e Zhytomyr.

Robot russi contro i tank

Dimitri Rogozin, ex vicepremier russo e ex capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha riferito che le truppe russe stanno progettando di utilizzare la loro piattaforma robotica da combattimento, Marker, nella guerra contro l'Ucraina. Sul suo canale Telegram, Rogozin ha spiegato che sarà messa a punto una versione da combattimento del robot Marker per distruggere i carri armati da combattimento Abrams e Leopard inviati dall'Occidente.

Il robot Marker è un veicolo terrestre senza pilota equipaggiato con mitragliatrici da 7,62x54 mm e due proiettori missilistici anticarro. In precedenza, Rogozin aveva riferito che, a febbraio, saranno inviati quattro robot Marker nella zona dei combattimenti, nel Donbass, robot che la Russia prevede di utilizzare in sostituzione dei soldati nelle missioni pericolose.