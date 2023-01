Biden: "La brutalità della Russia ci convince sempre più ad aiutare l'Ucraina"  

AGI - Gli Stati Uniti non faranno alcun passo indietro ma continueranno ad aiutare l'Ucraina. Questa la posizione espressa dal presidente, Joe Biden che ha spiegato come la "brutalità della Russia ha rinforzato la convinzione Usa" a stare dalla parte di Kiev. Il capo della Casa Bianca lo ha dichiarato al primo ministro olandese Mark Rutte in visita all'Ufficio Ovale. Rutte ha ringraziato gli Stati Uniti per la loro leadership e ricordato che "Putin e la Russia non dovranno cavarsela".

Thank you, @POTUS Joe Biden, for the warm welcome at the White House. The excellent, wide-ranging ties between the Netherlands and the US date back over 400 years and can rightfully be called historic. We work together closely and are strong NATO allies. pic.twitter.com/Hfc8w1bWQy