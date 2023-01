Nabizada rifiutò la fuga per stare vicina al suo popolo

AGI - Mursal Nabizada, 32 anni, la ex parlamentare afghana uccisa ieri sera nella sua abitazione a Kabul da uomini armati, era originaria della provincia di Nangarhar, al confine col Pakistan. Laureata in economia aziendale, ha studiato a Peshawar, nel vicino Pakistan, prima di tornare in Afghanistan.

Eletta nel 2018, aveva servito come rappresentante di Kabul alla Wolesi Jirga - la Camera bassa dell'Assemblea nazionale - nella XVII legislatura, insediatasi nel 2019 quando al potere in Afghanistan c'era il governo sostenuto dall'Occidente e rovesciato dai talebani nell'agosto 2021.

L'esponente politica aveva deciso di non lasciare il Paese dopo che i talebani avevano preso il potere a Kabul. "Una donna forte e schietta che rappresentava ciò in cui credeva, anche di fronte al pericolo.

Beautiful Shaheed Mursal Jan speaks about her wishes for Afghan unity and peace. https://t.co/gA6MKuQEkR — Mariam Solaimankhil (@Mariamistan) January 15, 2023

Nonostante le fosse stata offerta la possibilità di lasciare l'Afghanistan, ha scelto di restare e combattere per il suo popolo", ha scritto su Twitter l'ex deputata Mariam Solaimankhil.