Lisa Marie Presley in ospedale per infarto

AGI - Lisa Marie Presley è stata portata d'urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. Lo riferisce TMZ. Il polso della figlia di Elvis ha ripreso a battere dopo la rianimazione da parte degli operatori sanitari, precisa Tmz citando fonti anonime vicine a Presley. Pochi giorni fa Presley ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globes con sua madre Priscilla. Presley, cantante e cantautrice, è la madre di tre figli, tra cui Riley Keough, che ha attirato l'attenzione per le sue capacità di recitazione nella serie "The Girlfriend Experience" del 2016.

Il sito di gossip aggiunge che secondo le stesse fonti la rianimazione è stata eseguita a casa di Presley, a Calabasas, e che lì il polso avrebbe già ripreso a battere. "Non è chiaro quale sia la sua condizione a questo punto, ma sappiamo che sta ricevendo cure in un ospedale", si legge sul sito.