La costruzione di una zona di garanzia attorno alla centrale di Zaporizhzhia 

AGI - L'Aiea continua nel suo lavoro di mediazione fra Russia e Ucraina per cercare di arrivare a un'area di garanzia attorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo ha detto durante il suo intervento a RaiNews24 il numero uno dell'agenzia Onu per l'energia atomica, Rafael Grossi. Il negoziato, ha ricordato, "è iniziato a New York a settembre, nei giorni dell'assemblea generale Onu".

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi sarà di nuovo a Kiev la prossima settimana, In agenda c'è un nuovo incontro con il presidente Volodymir Zelensky, il primo ministro Denys Shmygal e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. "Dopo" andrà anche a Mosca: "e' indispensabile per trovare una soluzione che io lavori con tutti e due: l'impianto è ucraino ma è sotto controllo russo".

