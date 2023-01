Nuovi divieti dei Talebani: stop ai centri di bellezza

AGI - Il governo talebano ha fissato una scadenza di 10 giorni per chiudere i saloni di bellezza in Afghanistan e vieteranno alle donne di lavorare nei centri commerciali. Lo riferiscono fonti citata da Al Arabiya.

Da quando hanno preso i potere, i talebani in 16 mesi hanno aumentato le misure restrittive, in particolare nei confronti delle donne, che sono state progressivamente escluse dalla vita pubblica e dalle scuole secondarie.