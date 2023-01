L'estate 2022 è stata la più calda di sempre in Europa 

AGI - Il 2022 è stato un anno di estremi climatici, come siccità e inondazioni, temperature record e concentrazioni di gas serra ai massimi livelli, secondo i dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), che lo collocano come il secondo anno più caldo in Europa e il quinto a livello globale.

Secondo il rapporto annuale C3S Global Climate 2022, basato sui dati rilevati dal sistema satellitare Copernicus dell'Unione Europea e pubblicato oggi, l'estate è stata la più calda di sempre in Europa e la terza più calda su scala globale.



Per l'intero anno, la temperatura media è stata di 0,3°C superiore a quella del periodo 1991-2020 e di 1,2° superiore a quella del periodo 1850-1900, comunemente usato come riferimento dell'era preindustriale.

Carbon dioxide and methane continued to rise in 2022.



Last year, the world experienced the highest levels of carbon dioxide for over 2M years and the highest levels of methane in over 800K years. #CopernicusClimate



