In Brasile 1.200 arresti. Lula "no ai terroristi" 

AGI - Il presidente del Brasile Lula serra le fila contro i "terroristi" che domenica hanno assaltato i palazzi delle istituzioni democratiche brasiliane. Con lui i presidenti di Camera, Senato e Corte Suprema. Il presidente della Corte suprema federale ha deciso la rimozione del governatore del distretto federale di Brasialia, Ibaneis Rocha.

Ieri Ibaneis aveva rilasciato un video in cui si scusava con Lula per gli eventi. Il presidente brasiliano lo aveva accusato di non aver preso le misure necessarie per impedire l'invasione e il saccheggio delle istituzioni democratiche. Sempre ieri lo stesso Rocha aveva annunciato la destituzione del suo segretario alla Sicurezza, Anderson Torres.

Intanto, nella capitale Brasilia, gli agenti della Polizia militare del Distretto Federale e della Forza di Sicurezza Nazionale hanno rimosso praticamente tutti i manifestanti bolsonaristi che si trovavano nell'accampamento allestito di fronte al quartier generale dell'esercito. Sul posto sono state arrestate 1.200 persone e almeno 40 autobus con manifestanti hanno lasciato la zona della tendopoli, un convoglio che poi ha attraversato le strade di Brasilia. La polizia e l'esercito hanno recintato il quartier generale delle forze armate brasiliane.

Almeno 46 persone, di cui sei in condizioni gravi, sono rimaste ferite nei disordini secondo dati forniti dall'Ospedale di Brasilia. Alcune strade e autostrade oggi erano ancora bloccate dai sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo l'ultimo bollettino della polizia stradale, il traffico è stato sbloccato su diverse strade ma due rimangono bloccate nel comune di Novo Progreso, nello stato amazzonico del Parà, e un'altra a Matupà, città nello stato di Mato Grosso.

Ieri i bolsonaristi hanno bloccato le autostrade negli stati di Paranà, Mato Grosso, San Paolo, Parà, Minas Gerais e Santa Catarina e il giorno prima avevano anche cercato di bloccare la distribuzione di carburante nello stato del Paranà, nel Sud del Paese, presso la raffineria di proprietà della compagnia petrolifera statale Petrobras, nel comune di Araucària.

Dopo lo choc delle immagini dell'assalto alle principali sedi istituzionali, arrivano le reazioni da tutto il mondo. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha twittato: "Condanno fermamente l'assalto alla democrazia in Brasile. Questa è una grande preoccupazione per tutti noi, i difensori della democrazia. Il mio pieno sostegno al presidente Lula, che è stato eletto liberamente ed equamente". Dure reazioni anche da Russia e Cina, che si schierano con Lula.

"Condanniamo con la massima fermezza le azioni degli istigatori delle rivolte e sosteniamo pienamente il presidente brasiliano Lula da Silva", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. E da Pechino il portavoce Wang Wenbin ha detto: "La Cina segue da vicino e si oppone fermamente al violento attacco alle autorità federali in Brasile dell'8 gennaio".