Scontro fra autobus in Senegal, 87 vittime

AGI - Uno scontro fra autobus la notte scorsa vicino alla città senegalese di Kaffrine, a circa 250 chilometri da Dakar, ha provocato 38 morti e 87 feriti. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco locali.

Nonostante gli incidenti stradali che coinvolgono bus siano frequenti in Africa, questo è stato particolarmente grave per il numero di vittime.

La scorsa settimana, in Costa d'Avorio c'erano stati 14 morti e 73 feriti in uno scontro analogo mentre in Nigeria erano morte 18 persone in un altro incidente.