Harry: "Piansi per la morte di mia madre, ma solo una volta"

AGI - Harry, il duca di Sussex, pianse una sola volta per la morte della madre, lady Diana, e ha confessato -nel fiume di rivelazione che stanno scuotendo la monarchia britannica- che si sentì in colpa per non essere riuscito a versare lacrime di fronte alle migliaia di persone in lutto, dinanzi a Kensington Palace.

Il principe ha raccontato che fu solo quando vide la bara della madre calare nel terreno della tenuta di Althorp che si sciolse in lacrime.

Lo ha detto nell'intervista all'emittente britannica Itv, intervista che andrà in onda stasera -nell'ambito del battage pubblicitario messo in campo prima della pubblicazione del suo libro di memorie, 'Spare'- e della quale e' stato anticipato un trailer.

"Tutti sanno dov'erano e cosa facevano la notte in cui è morta mia madre. Piansi una volta, alla sepoltura, e specifico che fu molto strano e che in realtà mi sentivo in colpa, credo così come William, mentre camminavo all'esterno di Kensington Palace".

Il duca ha ricordato il giorno in cui, poco prima dei funerali, i due ragazzi -lui appena 12enne, il fratello di due anni appena piu' grande- uscirono dal palazzo per onorare la montagna di fiori che erano stati depositati dai sudditi in lutto.

"C'erano 50mila mazzi di fiori per nostra madre, e stringevamo la mano alla gente, sorridendo. Ho visto i video, certo, ho rivisto tutto. E le mani umide che stringevamo, non riuscivamo a capire perché fossero bagnate, ma erano tutte le lacrime che si asciugavano".

E poi ancora: "Tutti pensavano e sentivano di conoscere nostra madre. E le due persone a lei più vicine, le due persone da lei più amate, non erano in grado di mostrare alcuna emozione in quel momento".

Nel libro che uscirà ufficialmente martedì prossimo ma del quale sono stati già pubblicati ampi stralci perché alcune copie sono state messe in vendita giovedì scorso (per errore?) da una catena di librerie in Spagna, il principe ha anche rivelato che la notte dell'incidente mortale di Lady Diana a Parigi, quando il padre si sedette sul letto della sua camera, al castello di Balmoral, e gli comunicò la notizia della morte della madre, non lo abbracciò.



L'intervista a ITV del principe Harry sarà la prima di quattro apparizioni trasmesse in onda nelle prossime ore per promuovere 'Spare'. Harry infatti anche parlato con tre reti televisive statunitensi: con Anderson Cooper per '60 Minutes' su CBS News (intervista che andrà in onda nella notte italiana), con Michael Strahan di Good Morning America (domani) e con Stephen Colbert al Late Show su CBS (martedi').