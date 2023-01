Il repubblicano Kevin McCarthy eletto speaker della Camera

AGI - Una notte intera per convincere l'ultimo irriducibile dei Repubblicani contrari all'elezione di Kevin McCarthy come speaker della Camera. E dopo 14 scrutini andati a vuoto, il rappresentante della California ha avuto il via libera dall'Assemblea. 216 i voti ottenuti al quindicesimo scrutinio, l'ultimo di una maratona che avrebbe dovuto interrompersi per riprendere lunedì prossimo.

Ma l'accordo è stato raggiunto e c'è stato il cambio di programma che ha consentito al rappresentante della California di andare al quindicesimo turno e ottenere la tanto agognata maggioranza utile.

Nella notte l'ultimo irriducibile Matt Gaetz aveva ricevuto, assiema a Andy Biggs, una telefonata dell'ex presidente Usa Donald Trump, affinché entrambi i rappresentanti cambiassero posizione.