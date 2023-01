Stili di vita sempre più omogenei, New York si sta trasformando in Los Angeles

AGI - New York City può considerarsi singolare, ma ormai è sempre più possibile vivere qui lo stesso stile di vita di Los Angeles, senza però l'inconveniente di dover prendere un volo che attraversi il paese.

A Los Angeles si può comprare un panino con avocado e rape in salamoia ma anche erba legale in una tabaccheria di alta fascia dopo aver incontrato gli amici per i primi cocktail analcolici sotto gli alberi, i newyorkesi invece guidano di più e usano oggi meno la metropolitana, mangiano prima e vestono in modo un po’ sciatto e usano ketamina…

Osserva però il New York Times che “lo scambio culturale tra le due città risale a decenni fa e le innovazioni come i juice bar, le diete alla moda e l'abbigliamento per il tempo libero di lusso hanno portato molto tempo fa un'atmosfera californiana nella dorata Manhattan di Carrie Bradshaw e Blair Waldorf”.

Eppure “in questi giorni, nelle gare di atmosfera bicoastal, New York sta facendo come LA”, perché per esempio “il primo negozio di erba ricreativa legale di New York è stato aperto il mese scorso, mettendo un punto fermo della vita di Los Angeles a Lower Broadway. Le nuove immatricolazioni di auto sono aumentate del 28% a Manhattan tra il 2019 e il 2021 ed è in costruzione una spiaggia al largo della West Side Highway, sotto il Whitney Museum”.

E persino la distinzione più netta tra le due città - il clima – “è stata aggiornata con più smog negli ultimi tempi”. E la temperatura mercoledì Los Angeles ha raggiunto un massimo di 61 gradi; a New York la colonnina di mercurio ha toccato quota 66.

E poi la pandemia. "L'intera pandemia è stata lo stile di vita di Los Angeles", ha detto Andy Cohen, conduttore e newyorkese di lunga data. "Siamo rimasti a casa e non abbiamo fatto niente!" mentre il Lower East Side di Manhattan, ha ribadito che l'isolamento dei newyorkesi durante il Covid “ha alimentato un'ossessione per l'auto-miglioramento e la cura di sé”. I newyorkesi hanno anche adottato un'altra abitudine della vita a Los Angeles: cenare presto. Ma il Times segnala anche un altro caso di studio utile: NoHo, il quartiere del centro di Manhattan un tempo dimora di Jean-Michel Basquiat e Robert Mapplethorpe “che si è recentemente trasformato in LiLA: Little LA”.

Da ultima, l'inclinazione a LA è evidente anche nella scena culinaria di New York, dove i cocktail analcolici, o NA, “sono ora di rigore”: succhi e tonici sono cliché della California, ma ora è quasi impossibile vedere un menu di bevande a New York City senza una sezione.