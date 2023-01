La stampa inglese saluta Vialli: "Una leggenda del calcio"

AGI - La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli campeggia sui siti della stampa inglese



Il SUN dedica l'apertura del suo sito alla "Morte di una leggenda" e gli dedica una carrellata di fotografie e dei messaggi delle squadre che ha allenato e in cui ha giocato.



Il TIMES saluta "L'energico attaccante dell'Italia e del Chelsea che sostitui' Ruud Gullit come manager a Stamford Bridge e guido' il club a cinque trofei, Gianluca Vialli e' stato uno dei migliori attaccanti d'Europa e ha allenato l'Italia verso la vittoria di Euro 2020 a Wembley". il giornale inglese scrive che "Hoddle e Gullit sono stati i catalizzatori della trasformazione del Chelsea in uno dei club più affascinanti e di successo d'Europa, e l'ingaggio di Gianluca Vialli e' stata un'altra pietra miliare".



Il DAILY MAIL scrive: "L'ex attaccante dell'Italia e del Chelsea Gianluca Vialli muore all'età di 58 anni in un ospedale di Londra dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas, appena tre settimane dopo aver lasciato il suo lavoro come allenatore per l'Italia". E lo ricorda cosi': "Se volessimo riassumere la carriera di Vialli potremmo farlo con quell'abbraccio commovente dopo la vittoria nella finale dell'Europeo 2021 - in quell'abbraccio con Roberto Mancini c'era l'amore e l'amicizia tra due fratelli di madri diverse che hanno vissuto una fetta enorme della loro vita insieme. Gianluca - uno dei pochi uomini a ricoprire il ruolo di giocatore-allenatore in un top club durante il suo periodo con il Chelsea - avrebbe potuto essere un uomo pungente e snob, ma era pieno di cuore ed emozione".



Il GUARDIAN ricorda "Vialli, che ha giocato per il Chelsea durante una carriera stellare prima di diventare l'allenatore del club".