L’amore (e il sesso) al tempo della guerra in Ucraina

AGI - L'intimità è stata un'altra delle tante vittime della guerra in Ucraina. Scrive il Washington Post che le interviste con più di una dozzina di soldati, psicologi, proprietari di sexy shop mostrano che la realtà del Paese martoriato dal conflitto è molto più oscura dei romanzi di guerra di Hollywood.

“Quando sei lì, vieni costantemente bombardato: c'è adrenalina e stress costanti, amici feriti. Vedi la morte, ogni tipo di morte", ha detto Kyrylo Dorolenko, 36 anni, giovane tenente dell'esercito ucraino. Perciò, ha spiegato, lui e i suoi uomini a volte fissano degli “appuntamenti” con donne quando hanno un momento di pausa dai doveri della prima linea. Ma, ha aggiunto, "non c’è mai abbastanza tempo per cambiare la tua realtà in modo gentile, emotivo e affettuoso". Appuntamenti attraverso Tinder, prevalentemente.

Per esempio Vald, che vuole restare anonimo, racconta che non ha avuto alcun problema a trovare circa 200 corrispondenze sentimentali su Tinder mentre si trovava a Kharkiv, prima della sosta della sua unità militare nella città dell'Ucraina orientale, mentre scorreva sull'app l’elenco di possibilità di appuntamenti quand’era in prima linea. E dopo nove mesi nell'esercito, era comunque piuttosto eccitato dalla prospettiva di un incontro fugace.

Eppure, quando ha avuto i suoi appuntamenti in un caffè a Kharkiv, Vlad ha scoperto che il suo usuale appeal lo aveva abbandonato, scoprendosi incapace persino di conversare, che “è poi spesso il prerequisito per l'intimità”. Del resto, “l'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto quasi ogni aspetto della vita quotidiana, creando, per usare un eufemismo, problemi più urgenti della vita sentimentale di Vlad”, chiosa il Post.

Forse all'inizio della guerra c'era una sorta di brivido per l'audace resistenza ucraina, ha commentato Alexander Kolomiychuk, terapista sessuale di Kiev. Ma tutto questo si è rapidamente dissolto e ciò che ha preso il sopravvento, ha spiegato, è stato il peso psicologico degli innumerevoli traumi della guerra. "Un vero trauma, che con il romanticismo non va a braccetto", ha analizzato Kolomiychuk, perché “quando le persone lottano per sopravvivere, non pensano all'intimità, al sesso. Si tratta di piacere, tempo libero e in guerra, non c'è tempo per il piacere, non per il tempo libero”. Insomma, i soldati sono spesso costretti ad annacquare i loro sentimenti, ha spiegato Casey Taft, professore alla scuola di medicina della Boston University, che lavora con i veterani e i loro partner. La guerra costringe a tener lontane paure, ansie, depressione. E quando tornano a casa, potrebbero avere difficoltà a esprimersi con le proprie mogli e fidanzate.

Tra tutte vale questa testimonianza di Yaroslav Sachko, 43 anni: spesso la guerra allarga la distanza tra i partner e dice di non aver più visto sua moglie e i suoi figli da quando si sono trasferiti in Germania all'inizio del 2022. Ora però è preoccupato di come reagirà quando si ritroveranno, sia per quel che riguarda "gli aspetti fisici che quelli non fisici, sentimentali". “È come se non l'avessi mai incontrata. È come se non l'avessi mai vista. È quasi come incontrare uno sconosciuto", ha aggiunto Sachko. "Dovremo imparare di nuovo l'un l'altro".

Nel frattempo, racconta il Post, in un sexy shop nella città orientale di Dnipro il negozio ha visto un aumento d’interesse per i gadget per coppie con relazioni a distanza. E a causa delle frequenti interruzioni di corrente in città, sono aumentate le vendite di prodotti come giocattoli con luci a led e preservativi che s’illuminano al buio.