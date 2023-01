Harry ammette: "Ho fatto uso di cocaina a 17 anni"

AGI - Il principe Harry ha ammesso, per la prima volta, di aver fatto uso di cocaina quando era adolescente. La rivelazione è contenuta nella sua autobiografia 'Spare - Il minore', in cui ricorda di aver assunto la droga durante una fine settimana di caccia, all'età di 17 anni.

"In quel periodo prendevo cocaina", ha confessato Harry come riporta Sky News, "non mi ha fatto sentire particolarmente felice".