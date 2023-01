Sunak vuole rendere obbligatorio lo studio della matematica fino a 18 anni

AGI - Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncerà nel suo primo discorso del 2023 l'intenzione di rendere obbligatorio fino all'età di 18 anni lo studio della matematica. Lo riporta la stampa inglese, ricordando che il Regno Unito è uno dei pochi Paesi al mondo in cui si può smettere di studiare la matematica qualche anno prima.

Il piano del premier punta ad affrontare la cosiddetta innumeracy o analfabetismo matematico e preparare meglio i giovani al mondo del lavoro moderno.

C'è molta attesa, anche fra gli stessi colleghi di partito di Sunak, per questo primo discorso, in un contesto di difficoltà per il Paese che sta vivendo una stagione di proteste senza precedenti contro l'aumento del costo della vita e per l'aumento dei salari.

Secondo i dati ufficiali, sono circa 8 milioni gli adulti in Inghilterra con le competenze numeriche di un bambino delle elementari. Attualmente solo circa la metà dei giovani tra i 16 e i 19 anni studia matematica e il problema è particolarmente grave per gli studenti svantaggiati, il 60% dei quali non ha competenze matematiche di base all'età di 16 anni.