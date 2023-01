Usa, si insedia il nuovo Congresso. Strada in salita per il dopo-Pelosi

AGI - Kevin McCarthy, come nelle previsioni, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto speaker della Camera del Congresso americano. È la prima volta da cento anni che un candidato speaker non passa alla prima votazione. Poi la nuova bocciatura.

Il repubblicano ha ottenuto solo 203 voti, diciannove voti meno di quelli che il suo partito poteva garantirgli. Alcuni dei rappresentanti del 'Gop' che hanno fatto mancare il sostegno a McCarthy hanno votato per un altro repubblicano, Andy Biggs. Hukeem Jeffries, leader di minoranza dei Democratici, ha ottenuto più voti di lui, 212: non bastano però per conquistare, a sorpresa, il ruolo che fu di Nancy Pelosi. "Resteremo qui fino a che non vinceremo", ha commentato McCarthy, scambiando qualche battuta con i giornalisti che sono fuori dall'aula della Camera. "Qui non ci sono in gioco interessi personali - ha aggiunto - qui c'e' l'interesse del Paese". McCarthy ha detto che i numeri "alla fine cambieranno", ma non ha indicato come.

"Sarà una lunga notte". E' il commento che alcuni rappresentanti repubblicani hanno fatto ai giornalisti in attesa alla Camera Usa a Washington. Tra breve dovrebbe cominciare la terza votazione. La spaccatura all'interno del partito, al momento, appare insanabile. Al termine della seconda votazione, il rappresentante californiano dei conservatori ha lasciato l'aula. Di contro, i Democratici si stanno mostrando compatti nell'indicare nel loro nuovo leader, Hukeem Jeffries, il loro candidato speaker. Il Democratico ha ottenuto 212 voti sui 212 presenti.