Assalto in una prigione in Messico. Uccise 14 persone

Uno dei sette ragazzi che sono fuggiti dal cercere minorile nel giorno di Natale si è consegnato. Quattro sono ancora in fuga. la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, il sottosegretario alla Giustizia Ostellari e il direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile si sono incontrati per fare il punto della situazione. E individuare le falle