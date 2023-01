La Croazia entra nell'Eurozona e nell'area Schengen

AGI - Oggi, domenica 1 gennaio 2023, la Croazia è passata all'euro ed è entrata nella zona senza passaporti dell'Europa, due importanti pietre miliari per il paese dopo l'adesione all'Ue quasi dieci anni fa. A mezzanotte la nazione balcanica ha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il ventesimo membro della zona euro. È diventata anche la ventisettesima nazione nell'area Schengen, che consente a più di 400 milioni di persone di muoversi liberamente tra gli Stati membri.

"Sono entusiasta di essere qui con voi. È un giorno da festeggiare. Credo che in questo primo gennaio non ci sia posto migliore in Europa per celebrare un nuovo inizio e un nuovo capitolo se non qui, al confine tra Croazia e Slovenia". Sono queste le parole usate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per celebrare l'ingresso della Croazia nella zona Schengen e nell'Eurozona. Il luogo prescelto è il valico di Bregana-Obrezje, dove il capo dell'esecutivo europeo è giunta con il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, e la neo-presidente slovena, Natasa Pirc Musar.

"Un giorno di gioia e di orgoglio"

"Oggi", ha proseguito von der Leyen, "è un giorno di gioia e di orgoglio non solo per il popolo croato, ma anche per tutti i cittadini d'Europa, poiché vengono eliminati nuovi confini tra i Paesi del continente, questa volta tra la Croazia da un lato e la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia dall'altro. I turisti, coloro che hanno le famiglie in diversi Paesi, coloro che fanno affari, passeranno senza problemi, senza controlli di frontiera e senza ostacoli. Le comunità si avvicineranno".

I cittadini croati, ha aggiunto von der Leyen, "ricorderanno per sempre il giorno in cui hanno iniziato a pagare con l'euro, quando per la prima volta è stata coniata una moneta in euro con il vostro stemma: è un legame tra la vostra identità nazionale e il vostro percorso europeo". L'euro, ha sottolineato la presidente della commissione Ue, "ci rende più resilienti, facilita gli investimenti e le attività commerciali attraverso le frontiere, dà vita alle nostre economie, apre posti di lavoro, migliora la prosperità e la stabilità macroeconomica: è più di una moneta, è un segno della nostra unità".