Putin ignora i leader europei per gli auguri e salva solo gli "ex" Berlusconi e Schroeder

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha ignorato praticamente tutti i leader europei per gli auguri delle Feste, mentre ha 'salvato' per gli auguri alcuni 'ex' come Silvio Berlusconi e Gerhard Schroeder.

È quanto si evince dal sito del Cremlino che ha pubblicato l'elenco degli auguri di Natale e Capodanno del capo del Cremlino ai presidenti e ai primi ministri dei Paesi esteri. Tra i leader attuali, Putin ha fatto gli auguri solo al presidente serbo Aleksandar Vucic e al primo ministro ungherese Viktor Orban.