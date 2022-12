Sale a 16 il bilancio delle vittime della tempesta negli Stati Uniti

AGI - Il bilancio delle vittime della tempesta sale ad almeno 16: tre persone sono morte in relazione alla tempesta invernale nella contea di Erie a New York, lo hanno detto alla Cnn i funzionari della contea.

Due persone sono morte in incidenti separati venerdì sera, quando il personale medico di emergenza non è riuscito a raggiungere le loro case in tempo per le emergenze mediche, e un portavoce della contea ha confermato alla Cnn un terzo decesso legato alla tempesta sabato pomeriggio.

Giovedì la Wisconsin State Patrol ha segnalato un incidente mortale dovuto al maltempo invernale. Il Tennessee Department of Health ha confermato venerdì un decesso dovuto alla tempesta. Quattro persone sono morte in incidenti automobilistici legati al maltempo in Ohio. Tre persone sono morte in Kentucky. Tre persone sono morte in incidenti stradali legati al maltempo in Kansas.

Un'altra persona è morta in Kansas dopo che la sua roulotte è scivolata fuori dalla strada ghiacciata ed è finita in un torrente ghiacciato. Quasi 1 milione di persone sono senza corrente: secondo PowerOutage.us, alle 13:30 di oggi (le 19:30 in Italia) almeno 946.512 clienti sono al buio. Le interruzioni sono più gravi nel sud-est degli Stati Uniti, seguite dal New England e dalle regioni del Medio Atlantico.

Le interruzioni hanno colpito anche il Sud, i Grandi Laghi, il Pacifico, il Midwest e altre regioni. Migliaia di voli continuano ad essere ritardati o cancellati. Più di 2.100 voli sono stati cancellati a livello nazionale questa mattina, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware. Più di 4.700 voli sono stati ritardati fino ad ora nella giornata di sabato. L'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta è tra gli aeroporti con il maggior numero di ritardi e cancellazioni.