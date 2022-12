In Afghanistan i talebani hanno vietato alle donne di lavorare nelle Ong

AGI - Ulteriore giro di vite dei talebani nei confronti delle donne in Afghanistan: dopo essere state bandite dalle università, queste non potranno neanche lavorare per Ong nazionali e internazionali. È quanto si legge in un ordine emesso dal ministro dell'Economia Qari Din Mohammaed Hanif.

Il ministro ha spiegato di aver ricevuto "denunce serie" a proposito di donne impiegate in Ong che non portano il velo in maniera corretta. Non è chiaro se il divieto si applichi a tutte le donne o solo le afghane.