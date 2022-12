Il sindaco di New York ha chiesto ai concittadini di indossare la mascherina

AGI - Mentre i contagi da Covid si rialzano un po‘ ovunque nel mondo, e in Cina il nuovo incubo è che proprio il Covid potrebbe diventare una catastrofe che si estende anche al globo, come racconta il Washington Post, a New York il sindaco Eric Adams ha invitato la popolazione a rindossare la mascherina per proteggersi da un pericoloso mix di malattie virali che si sta diffondendo: “Prendete le vostre precauzioni”, ha esortato il primo cittadino della Grande Mela martedì nel corso di una conferenza stampa in cui lui stesso indossava la mascherina dopo molto tempo: “Con le festività natalizie in pieno svolgimento e i casi di Covid-19, influenza e Rsv in aumento, chiediamo ai newyorkesi di proteggere se stessi e i propri cari ancora una volta”.

Lo stesso giorno le autorità sanitarie della città hanno nuovamente incoraggiato i newyorkesi a farsi vaccinare e potenziare le proprie difese, osservando che oltre l'80% delle persone che muoiono a causa del coronavirus non sono vaccinate. E hanno anche raccomandato alle persone di sottoporsi al test prima di riunirsi per le festività natalizie. Secondo quanto scrive il New York Times, il numero di casi di Covid si è impennato dal giorno del Ringraziamento ad oggi e si attesta a circa 3.600 contagi al giorno mentre si stima che i dato reale sia però molto più elevato in quanto il numero ufficiale non include i test fatti a casa, che ora sono prevalenti.

Allo stesso tempo, i casi di influenza sono saliti alle stelle e sono al livello più alto degli ultimi anni mentre coloro che sono affetti da virus respiratorio sinciziale o Rsv, sembrano aver raggiunto il picco a metà novembre e ora mostrano segni di regressione, sebbene i livelli continuino a permanere ancora alti. Al momento, però, solo il 10% circa dei newyorkesi ha ricevuto una dose bivalente del vaccino contro il coronavirus, molto inferiore ai precedenti tassi di vaccinazione in città, secondo dati aggiornati.

Nel frattempo gli ospedali cittadini offriranno presto vaccini Pfizer aggiornati per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni, hanno fatto sapere le autorità competenti mentre la scorsa settimana un gruppo di sostenitori della disabilità ha inviato una lettera alla governatrice Kathy Hochul esortandola a ripristinare l'obbligo di mascherina su metropolitane e autobus e per gli spazi al chiuso: "Non tutti indosseranno una maschera anche se c'è un obbligo", afferma la lettera, ma di sicuro “molte più persone lo faranno, rendendo gli spazi interni e il transito più sicuri per tutti noi, compresa la comunità dei disabili".