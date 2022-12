È il giorno della cerimonia del Nobel per la Pace

AGI - Un trio che rappresenta le tre nazioni al centro della guerra in Ucraina riceverà oggi il Premio Nobel per la Pace in una cerimonia ufficiale a Oslo: si tratta del difensore bielorusso dei diritti umani in carcere Ales Bialiatski, dell'organizzazione russa per i diritti umani Memorial e del Centro per le libertà civili (CCL) dell'Ucraina. "Putin si fermerà quando sarà fermato", ha dichiarato ieri all'Istituto Nobel il capo del CCL Oleksandra Matviichuk ai giornalisti.

"I leader autoritari... vedono qualsiasi tentativo di dialogo come un segno di debolezza", ha aggiunto, esortando i Paesi occidentali a continuare ad aiutare l'Ucraina a liberare i territori occupati dalla Russia, compresa la Crimea.

La CCL ha documentato i crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina negli ultimi otto anni, crimini per i quali Matviichuk vuole che il presidente russo Putin e il suo alleato, l'uomo forte bielorusso Alexander Lukashenko, siano consegnati alla giustizia. "Questa guerra ha un carattere genocida", ha detto in inglese.

"Se l'Ucraina smette di resistere, non ci sarà più nessuno di noi. Quindi non ho dubbi che prima o poi Putin comparirà davanti a un tribunale internazionale". Il presidente del consiglio di amministrazione di Memorial, Yan Rachinsky, si è detto d'accordo, pur rimanendo più cauto nelle sue osservazioni a causa delle sanzioni imposte da Mosca a chi critica il conflitto in Ucraina.

"L'Ucraina deve lottare per la sua indipendenza - ha detto -. L'Ucraina non sta combattendo solo per i propri interessi. Sta combattendo per il nostro futuro pacifico comune".

Il terzo co-vincitore, Ales Bialiatski, fondatore del gruppo per i diritti Viasna, è detenuto dal luglio 2020 in attesa di giudizio a seguito della repressione di Minsk delle proteste su larga scala contro il regime.