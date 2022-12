Kadyrov ha accusato il Papa di "seminare odio tra i popoli"

AGI - "Il Papa, in quanto guida spirituale di milioni di cattolici, avrebbe dovuto condurre una retorica più pacifica e non seminare odio e conflitti etnici tra i popoli. Lo afferma su Telegram il comandante ceceno, Ramzan Kadyrov, tornando sulle parole di Bergoglio sui soldati ceceni e buriati in Ucraina.

"Prima dell'intervento della Nato negli affari interni dell'Ucraina - aggiunge - non abbiamo mai avuto problemi con il popolo ucraino. Cosa che non si può dire delle azioni del gregge del Papa nella persona degli istruttori della Nato che cercano di trasformare quanti più militari ucraini possibile in carne da cannone. Non abbiamo alcun desiderio di ucciderli, soprattutto quando si arrendono".