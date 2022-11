Pechino e Guangzhou provano ad allentare le restrizioni anti Covid

AGI - Pechino e Guangzhou tentano di ridurre i disagi provocati dalla ferrea linea di controllo del Covid-19, dopo l'ondata di proteste contro la linea di tolleranza zero dello scorso fine settimana.

A Pechino le autorità sanitarie, riprese dal South China Morning Post, hanno chiarito che le aree ad alto rischio dovranno essere definite in maniera più precisa, indicando non solo il complesso di edifici in cui si riscontrano casi positivi al Covid-19, ma anche la palazzina in cui questi casi sono rintracciati.

Le aree di rischio possono essere successivamente espanse nel caso non sia chiara la trasmissione del virus o nel caso in cui il virus si sia effettivamente diffuso, ma solo dopo una "valutazione rigorosa". L'approccio è in linea con le richieste della leadership di un approccio più "mirato e preciso" della linea dello zero Covid.

Guangzhou, invece, punta a ridurre il numero di tamponi effettuati sulla popolazione.