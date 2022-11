Gli 80 anni di Biden con festicciola in famiglia alla Casa Bianca

AGI. - È la prima volta che un presidente americano in carica compie 80 anni ma Joe Biden, la cui età fa discutere nella prospettiva di una sua ricandidatura, non ha festeggiato in modo vistoso.

Ci è voluto fino a metà pomeriggio prima che sua moglie Jill Biden pubblicasse un messaggio affettuoso, con due foto della coppia che balla in smoking e abiti di gala. "Non vorrei ballare con nessun altro. Buon compleanno Joe! Ti amo", ha twittato la First Lady.

There’s no one else I’d rather dance with than you.



Happy Birthday, Joe! I love you. pic.twitter.com/7GmgE5vbqy — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

La Casa Bianca non ha programmato alcun evento pubblico e non ha indicato in modo specifico come, o se, il presidente avrebbe festeggiato il suo compleanno. Ieri il presidente ha però festeggiato alla Casa Bianca un altro importante traguardo familiare: il matrimonio della nipote Naomi, interdetto alla stampa.

È anche con la famiglia che l'esponente democratico intende discutere la sua eventuale nuova corsa alla presidenza per il 2024. Per il momento Biden ribadisce di "intendere" candidarsi e ha promesso di rendere pubblica la sua decisione all'inizio dell'anno prossimo.

A perfect birthday celebration filled with so much love — and Joe’s favorite coconut cake! pic.twitter.com/w7005Cdtqu — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

Secondo vari sondaggi, la maggioranza degli americani respinge l'idea di una nuova candidatura dell'ex vice di Obama. Biden non è un'eccezione nel panorama politico americano, dove non è raro imbattersi in personalità influenti che hanno superato i 70 o addirittura i 75 anni. Le elezioni di medio termine hanno pero' determinato l'inizio di un cambiamento di generazione nel Partito Democratico.

L'influente Nancy Pelosi, 82 anni, ad esempio, giovedì aveva rinunciato a candidarsi per un nuovo mandato come Presidente della Camera dei Rappresentanti. Biden si era sottoposto circa un anno fa a un controllo medico dettagliato dal quale era risultato "vigoroso" e "in buona salute".

Ma il presidente degli Stati Uniti è un lavoro estenuante, che lascia sempre un segno. E l'irrigidimento dell'incedere di Biden e alcuni momenti di apparente confusione rendono difficile dimenticarne l'età veneranda.