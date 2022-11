Il G20 si apre con gli appelli alla pace in Ucraina. Meloni: "La guerra ha devastato le economie"

AGI - Il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, ha presentato ai leader del "G19" - come lo ha definito lui stesso escludendo la Russia - la sua formula per la pace in 10 punti, sottolineando però che "ora non è tempo di negoziare" con Mosca con cui ha escluso possa esserci una Minsk-3.

"Non permetteremo alla Russia di ricostruire le sue forze", ha intimato Zelensky, "sono convinto che ora sia il momento in cui la guerra deve e può essere fermata", ha detto il leader ucraino nel suo videomessaggio, a cui ha assistito senza lasciare la sala anche il capo della delegazione di Mosca, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov.

Parlando in ucraino, Zelensky ha cercato di presentarsi come un leader pronto a raggiungere un accordo con la Russia, ma solo a condizioni che proteggano la sovranità ucraina. "Non ci sono e non possono esserci scuse per il ricatto nucleare", ha detto ringraziando il "G19" per "aver reso questo punto chiaro".

Zelensky ha accusato la Russia di aver tentato di costruire una bomba radioattiva nella centrale nucleare di Zaporizhzhia che potrebbe esplodere in qualsiasi momento. "Se la Russia sta cercando di privare l'Ucraina, l'Europa e tutti i consumatori di energia nel mondo della prevedibilità e della stabilità dei prezzi, la risposta dovrebbe essere una limitazione forzata dei prezzi sull'export russo", è stato l'appello del presidente ucraino che ha chiesto anche la proroga a tempo indeterminato dell'accordo sui corridoi di grano dal Mar Nero, che scadrà sabato.

Parlando dopo la strategica riconquista di Kherson, la città più grande occupata dalla Russia dall'inizio della guerra, ha affermato che quando tutte le azioni belliche della Russia saranno terminate, dovrebbe essere pubblicato un documento negoziato, che stabilisca come mantenere la pace.

Secondo la proposta di Zelensky, il documento potrebbe essere firmato in una conferenza internazionale di pace, in cui Mosca sarebbe tenuta a risarcire Kiev con fondi destinazioni alla ricostruzione.

Il presidente ha, però, ribadito che la pace non è possibile fino a che la Russia non ritira tutte le truppe dal territorio ucraino. E ha elencato le condizioni ucraine: oltre appunto al ritiro e alla compensazione dei danni di guerra, Kiev chiede garanzie sulla sicurezza nucleare, alimentare ed energetica; il rilascio di tutti i prigionieri e deportati; il ripristino dell'integrità territoriale ucraina e la prevenzione di una possibile ulteriore escalation.

Fredda la reazione del Cremlino alla proposta di Zelensky - che di fatto lega la pace al ritiro dei russi, scenario già escluso da Mosca: le sue parole, ha commentato il portavoce Dmitri Peskov - sono la "conferma della riluttanza a negoziare".

Biden: grazie a Erdogan per il corridoio del grano Il presidente americano, Joe Biden, ha colto l'occasione del G20 di Bali per incontrare il collega turco, Recep Tayyip Erdogan, e ringraziarlo per il corridoio del grano, accordo stipulato con la mediazione della Turchia e tenuto in vita da Ankara anche dopo che il leader russo Vladimir Putin aveva annunciato di voler recedere. All'inizio di novembre la Russia aveva annunciato la sospensione dell'accordo. Inoltre, la delegazione di Mosca nel Centro di coordinamento di Istanbul ha momentaneamente smesso di partecipare alle operazioni di ispezione cui partecipano delegati ucraini, turchi e delle Nazioni Unite. L'accordo ha, a partire dal 22 luglio, permesso il passaggio di circa 10 tonnellate di grano attraverso il Mar Nero, altrimenti bloccato a causa del conflitto in Ucraina.

Lavrov: i negoziati Usa per l'Ucraina sono solo "voci" "Per quanto riguarda le notizie secondo cui gli americani stanno preparando negoziati sull'Ucraina, queste voci spuntano costantemente e allo stesso tempo scompaiono, non le commentiamo più". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov in una conferenza stampa dal vertice G20 di Bali, dicendo di non essere a conoscenza di un lavoro di Washington in questo senso. Ieri, in Turchia, si sono incontrati i capi delle intelligence di Usa e Russia, ufficialmente per parlare dei detenuti Usa a Mosca e delle minacce del Cremlino dell'uso del nucleare in Ucraina.

Meloni e Michel discutono di migranti Nell'incontro che si è tenuto a margine del G20 a Bali tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è discusso di "molti argomenti europei tra cui la migrazione, un tema in alto nell'agenda europea". Lo ha dichiarato un alto funzionario europeo. "Principalmente si è trattato di una riunione che ha dato seguito rispetto al bilaterale che i due presidenti hanno avuto a Bruxelles" lo scorso 3 novembre, ha aggiunto un altro funzionario.

Biden sosterrà vendita di 40 jet F-16 alla Turchia Il presidente americano, Joe Biden, ha rassicurato il collega turco Recep Tayyip Erdogan sul sostegno che la propria amministrazione garantirà alla cessione dei jet da guerra F-16 alla Turchia. A renderlo noto fonti americane dopo che Biden ha incontrato Erdogan a margine del G20 di Bali. Ankara per circa due anni ha atteso dagli Stati Uniti gli F-35, poi negati sull'onda delle polemiche per l'acquisto del sistema di difesa missilistico russo S-400 da parte della Turchia. I due governi si sono poi accordati per la vendita di 40 jet da guerra F-16 e 80 kit per modernizzare la flotta aerea turca. L'affare era stato poi complicato dalle pressioni della Grecia sul Senato americano, dove sono stati presentati due emendamenti alla vendita relativi le condizioni di utilizzo che Ankara ha definito "inaccettabili". Emendamenti poi ritirati questo mese grazie anche agli sforzi del presidente Biden.

Lavrov: le condizioni di Zelensky per la pace sono "irrealistiche" Le condizioni avanzate dall'Ucraina per negoziare una pace con la Russia sono "irrealistiche". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, commentando la proposta del leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, per una soluzione del conflitto, enunciata in un videmessaggio al summit del G20 a Bali. © Achmad Ibrahim / PISCINA / AFP

Serghei Lavrov

Lo riporta Ria Novosti citando il capo della diplomazia russa, più alto funzionario di Mosca presente a Bali.

Lavrov: l'Occidente tenta di politicizzare il comunicato finale "L'Occidente ha cercato di politicizzare la dichiarazione finale del vertice G20" con la formulazione di condanne nei confronti della Russia. Lo ha denunciato il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, come riporta Ria Novosti. Lavrov ha anche detto che "il lavoro sul documento finale è praticamente concluso". Il ministro degli Esteri russo ha riferito poi che nel loro incontro a margine del summit G20 a Bali, il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha riportato le promesse di Usa e Ue sull'accordo per l'export di grano dal Mar Nero: che, cioè, coloro che saranno coinvolti nel commercio con la Russia non saranno sanzionati. Lo riferiscono le agenzie russe. L'intesa scade sabato e Mosca ha minacciato di non prolungarla finché anche la parte che riguarda le proprie esportazioni, soprattutto di fertilizzanti, non verrà rispettata.

Meloni: l'Italia aumenterà i contributi al fondo contro l'Hiv e la malaria "Il COVID-19 non è l'unica malattia che dobbiamo affrontare. A causa della pandemia, negli ultimi due anni potremmo aver trascurato altre emergenze. Dobbiamo porvi rimedio. Oggi sono felice di annunciare il nostro nuovo contributo di 185 milioni di euro al Fondo Globale per sconfiggere l'HIV, la tubercolosi e la malaria. E stiamo valutando la possibilità di un ulteriore aumento del nostro contributo". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo alla seconda sessione plenaria del G20 di Bali dedicata alla 'Global health'.

"Con questo nuovo contributo l'Italia avrà donato più di un miliardo e mezzo di dollari al Global Fund. Siamo tra i primi dieci donatori e continueremo a contribuire alla lotta contro queste tre piaghe", ha aggiunto. Il global Fund ha risposto ringraziando il premier itaiano. "Grazie Italia per l'impegno di 185 milioni di euro per il Global Fund. Lavorando insieme, siamo pronti a sconfiggere l'HIV, la tubercolosi e la malaria e costruire sistemi più forti per la salute", si legge in un post sui social.



Il premier australiano ha avuto un incontro "costruttivo" con Xi Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, definisce "molto costruttivo" l'incontro avuto oggi con il presidente cinese, Xi Jinping, ma ammette che ci sono ancora "molti passi da compiere" per il disgelo delle relazioni tra Pechino e Canberra. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a margine del G20 di Bali, in Indonesia, dove ha incontrato Xi nel primo summit tra un primo ministro australiano e il presidente cinese dal 2016, prima del deterioramento delle relazioni bilaterali. "Andremo meglio se ci parleremo con calma e in maniera diretta", ha detto Albanese. "Ci sono ancora molti passi da fare. Coopereremo quando potremo, saremo in disaccordo quando dovremo e agiremo nel nostro interesse nazionale", ha aggiunto Albanese.

Meloni vede Michel a margine dei lavori del summit A margine dei lavori del G20 la presidente del consiglio Giorgia Meloni ho avuto un incontro con Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo.

La foto gruppo rimandata per disaccordi su Lavrov AGI - All'apertura del vertice del G20 a Bali non è stata scattata la consueta foto di gruppo dei leader: secondo l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, le autorità indonesiane hanno spiegato che gli americani e gli europei si sono rifiutati di farsi fotografare con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. A quanto apprende l'AGI da una fonte diplomatica, la foto per ora risulta solo "rimandata probabilmente a domani, perché non c'è accordo" sull'opportunità di farsi ritrarre accanto al capo della delegazione russa.

Erdogan incontra Macron Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un faccia a faccia con il collega francese Emmanuel Macron. L'incontro è avvenuto a margine del G20. A renderlo noto l'ufficio della presidenza turca.

Meloni al tavolo della presidenza con Biden, Xi e Modi Nella seconda sessione plenaria del G20 la premier, Giorgia Meloni, in quanto presidente di turno uscente del gruppo dei 20, è seduta al tavolo della presidenza assieme al presidente indonesiano Joko Widodo, al presidente Usa, Joe Biden, al primo ministro indiano, Nerendra Modi e al leader cinese, Xi Jinping.