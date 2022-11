Arizona, il seggio Dem al Senato è a rischio

AGI - Le possibilità di vittoria del candidato repubblicano al Senato in Arizona, Blake Master, sono aumentate in modo inaspettato dopo l'appoggio ricevuto dal candidato libertariano Marc Victor.

L'endorsement dell'ultima ora potrebbe sparigliare le carte in quella che è considerata una delle corse chiave per ottenere il controllo del Senato.

If you like open borders, high prices, and violent crime, then Mark Kelly is your guy. But if you think you and your family deserve better, send me to the U.S. Senate. pic.twitter.com/Xks7FDS25p