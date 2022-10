Più di 70 persone sono morte a causa delle inondazioni nelle Filippine

AGI - Almeno 72 persone sono morte nelle Filippine a causa delle inondazioni e delle frane provocate dalla tempesta tropicale Nalgae. L'uragano ha colpito Luzon, l'isola principale delle Filippine, accompagnato da venti che hanno raggiunto i 95 km/h.

Severe Tropical Storm Paeng slammed into the Philippines on Saturday, after unleashing flash floods and landslides that left at least 72 people dead, officials said.



